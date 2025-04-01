Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.04.2025 13:03

Rusya: Ukrayna, son 24 saatte enerji altyapılarına iki kez saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen son 24 saatte iki kez enerji altyapılarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna, son 24 saatte enerji altyapılarına iki kez saldırı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Belgorod ve ilhak edilen Zaporijya bölgesindeki elektrik trafo merkezlerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği ileri sürüldü.

Saldırı sonucu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev yönetimi, Rusya ve ABD arasında Ukrayna meselesinin kademeli şekilde çözülmesine yönelik sağlanan anlaşmaları desteklediği yönündeki açıklamalarına rağmen, Rus enerji tesislerine yönelik tek taraflı saldırılarını her gün sürdürüyor."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'na 71 gündür saldırılarına devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
14:29
DOGE, ABD'deki binlerce federal hükümet çalışanının bordro bilgilerine erişim sağladı
14:19
Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
14:07
İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Abiş için taziye mesajı
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ