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Dünya
AA 01.04.2025 16:22

Katil İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze kentinde bulunan Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

İnsansız hava aracıyla (İHA) Filistinlilerin toplandığı bir bölgeye düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Katil İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'i aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı ise 114 bin 583'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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