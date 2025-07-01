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Dünya
AA 01.07.2025 22:39

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Yemen'e saldırı tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husilerin akşam saatlerinde ateşlediği füzenin ardından Yemen'e saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Yemen'e saldırı tehdidi
[Fotograf: AFP]

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yemen protokolünün Tahran protokolüyle aynı" olduğunu ileri sürdü.

İran'a yönelik İsrail saldırılarına atıf yapan Katz, Husileri de aynı şekilde vuracaklarını söyledi.

Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı
Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi de tehdit etti

Öte yandan Yemen'den fırlatılan füzenin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de "Belki de o B-2 bombardıman uçaklarının Yemen'i ziyaret etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik füzeli misillemelerin bittiğini zannetmelerine karşın Husilerin saldırı düzenlediğini ve sığınaklara girmek zorunda kaldıklarını belirterek, ABD'nin 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine B-2 bombardıman uçaklarıyla düzenlediği hava saldırılarına atıfla "Belki de o B-2 bombardıman uçaklarının Yemen'i ziyaret etmesi gerekiyor." tehdidinde bulundu.

Yemen'deki Husiler akşam saatlerinde İsrail'e doğru bir füze ateşlemiş, İsrail ordusu füzenin engellendiğini ileri sürmüştü.

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