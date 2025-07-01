Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze nedeniyle sirenlerin protokol gereği devreye girdiği belirtildi.

Husilerin ateşlediği füzenin İsrail hava kuvvetleri tarafından önlendiği ileri sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olaya ilişkin herhangi bir yaralanma ihbarı almadığını aktardı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine askıya alındıktan sonra tekrar başladı.

Husiler, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak yoğun saldırılarına tekrar başlamasının ardından İsrail'e 50'den fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında bulundu.

Yemen'den İsrail'e son olarak 28 Haziran Cumartesi sabah saatlerinde füze, 25 Haziran'da ise İHA fırlatılmış, İsrail ordusu iki saldırının da önlendiğini öne sürmüştü.