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Dünya
AA 19.11.2023 20:18

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine yükseldi

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 700 kişi artarak toplam sayının, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 13 bine yükseldiğini açıkladı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine yükseldi

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 44'üncü gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durumu paylaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın 13 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ölenlerden, 201'inin doktor, hemşire ve sağlık personeli, 22'sinin sivil savunma personeli, 60'ının gazeteci olduğu ifade edildi.

Daha önce açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu rakamın yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı.

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