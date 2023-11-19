Şifa Hastanesi'nde 16 yıl çalışan Norveçli doktor, hastaneye yönelik iddialara tepki gösterdi

Prof. Dr. Gilbert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalıştığı 16 yıl boyunca İsrail'in iddia ettiği "askeri üssü hiç görmediğini" ifade etti.

İsrail'in ve ana akım medyanın Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın kullandığı bir askeri üs olduğunu kanıtlamayı "kafaya taktığını" belirten Gilbert, bu iddiaların gerçek olmadığını vurguladı.

Gilbert, hastanede çalıştığı 16 yıl boyunca iddia edilen "askeri üssü" ne kendisinin ne de diğer uluslararası meslektaşlarının gördüğünün altını çizerek, "Şifa Hastanesi, İsrail ordusunun hem Batı Şeria'da hem de Gazze'deki sağlık hizmetlerine sürekli saldırdığı gerçeğini gizlemek için bir sis perdesi gibi kullanılıyor" dedi.

İsrail ordusunun sadece abluka altındaki Gazze'deki hastanelere değil, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan hastanelere de saldırdığını hatırlatan Prof. Dr. Gilbert, bu bölgelerde özellikle ameliyathaneye sahip hastanelerin sistematik olarak çalışamaz hale getirildiğine dikkati çekti.

"Ana akım medya ne zaman İsrail propaganda makinesini dinlemeyi bırakacak?"

Gilbert, Gazze'de yalnızca 9 tane "kısmen çalışan" hastane bulunduğunu aktararak, şimdiye kadar 27 hastanenin yakıt, elektrik, gerekli ekipman ve malzeme eksikliğinin yanı sıra İsrail'in bombardımanları sonucu kısmen veya tamamen hasar görmesi nedeniyle hizmet veremez hale geldiğine işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan rapora işaret eden Gilbert, "Geçtiğimiz bu 4 hafta boyunca İsrail işgal ordusunca Gazze'deki sağlık hizmetlerine 152 saldırı düzenlendi. Batı Şeria'da da 158 saldırı gerçekleşti. İsrail işgal ordusu Gazze'de 38, Batı Şeria'da 129 ambulansa zarar verdi. Gazze'de 198 sağlık çalışanı öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların Cenevre Sözleşmesine aykırı olduğunu vurgulayan Gilbert, ana akım medyanın İsrail'in saldırılarına tutumuna, "Asıl soru şu ki ana akım medya ne zaman kaynakları okuyup gerçekleri inceleyecek ve İsrail propaganda makinesini dinlemeyi bırakacak? Yalan söylemeyi bırakın, işgal güçlerine ve Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik korkunç saldırılara direnmek için cesurca çalışan Filistinli sağlık çalışanlarını destekleyin." sözleriyle tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesi'ni basması

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 62’si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.