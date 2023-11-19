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Dünya
AA 19.11.2023 20:05

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 60 gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen gazeteci sayısı 60'a yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 60 gazeteci yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilendi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 60 basın mensubunun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 4'ü kadın 60 gazetecinin ismine yer verildi.

Açıklamada, ölen medya mensuplarının bazılarının İsrail ordusunun füzeleriyle doğrudan hedef alındığı, bazılarının da hava saldırılarında evlerinin yıkılması sonucu aileleriyle can verdiği aktarıldı.

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