İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 60 gazeteci yaşamını yitirdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilendi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 60 basın mensubunun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 4'ü kadın 60 gazetecinin ismine yer verildi.

Açıklamada, ölen medya mensuplarının bazılarının İsrail ordusunun füzeleriyle doğrudan hedef alındığı, bazılarının da hava saldırılarında evlerinin yıkılması sonucu aileleriyle can verdiği aktarıldı.