İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın Arapça yayın yapan radyosunda yer alan habere göre, Çok Uluslu Gözlem Gücü ekiplerini taşıyan helikopter, Sina Yarımadası'nın Suudi Arabistan ve Ürdün sınırına yakın bir bölgede kaza yaptı.

Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, ölenlerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ve Mısır makamlarından kazaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Çok Uluslu Gözlem Gücü, Mısır ile İsrail arasında 1979'da imzalanan barış antlaşmasının ardından Sina Yarımadası ve çevresinde görev yapmak için kurulmuştu.