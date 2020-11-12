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Dağlık Karabağ'da barış gücünün görevi ne olacak?
Ortak Denetim ve Gözetleme Merkezi kurulacak, anlaşmanın uygulanması sağlanacak. Bölgede Türkiye ve Rusya aynı rolü üstlenecek. Ayrıntılar Rus heyetle yarın Türkiye'de yapılacak çalışma toplantısında ele alınacak.
Türk askeri, Dağlık Karabağ'da Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek ve gözetmek için ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacak.
Ayrıntılar Ankara'ya gelecek Rus heyetle yapılacak toplantıda masaya yatırılacak.
İhlallerin önüne geçilecek
Hedef, Karabağ'daki 28 yıllık işgali resmen sona erdirmek, ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak.
Kurulacak Denetim ve Gözetleme Merkezi tüm tedbirleri alacak, şikayetleri dinleyecek, ihlallerin önüne geçecek.
Dağlık Karabağ hattı ve Laçın koridorunda gözlem noktaları kurulacak.
Ankara, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 16:13
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