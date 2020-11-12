Türk askeri, Dağlık Karabağ'da Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek ve gözetmek için ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacak.

Ayrıntılar Ankara'ya gelecek Rus heyetle yapılacak toplantıda masaya yatırılacak.

İhlallerin önüne geçilecek

Hedef, Karabağ'daki 28 yıllık işgali resmen sona erdirmek, ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak.

Kurulacak Denetim ve Gözetleme Merkezi tüm tedbirleri alacak, şikayetleri dinleyecek, ihlallerin önüne geçecek.

Dağlık Karabağ hattı ve Laçın koridorunda gözlem noktaları kurulacak.

Ankara, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek.