Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Kahraman Azerbaycan ordusunu, kardeş Azerbaycan halkını ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik ederim. Bu sahadaki zaferden sonra Azerbaycan-Rusya-Ermenistan arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı ve her seferinde saldıran, ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Azerbaycan, sorunun diplomatik yandan çözülmesinden yana olduğunu her zaman göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hep saldıran, ateşkesi bozan Ermenistan oldu. pic.twitter.com/z0fN6w8c2g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2020

"Rusya'dan yarın gelecek heyetle ayrıntıları konuşacağız"

Çavuşoğlu, "Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık. Nihai belge Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında imzalandı. Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz. Rusya'dan yarın gelecek heyetle ayrıntıları konuşacağız. Merkezin çalışma detayları yarınki toplantıda belli olacak. Rusya'nın rolü ne ise Türkiye'nin rolü de o olacak. Denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Tespit, gözlem, ihlaller olduğunda bunları inceleyecek, raporlayacak. Ateşkesin kalıcı bir istikrara vesile olmasını diliyoruz. Azerbaycan nasıl isterse yanlarında olacağız" dedi.

[Karabağ'da Türk-Rus izleme merkezi] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'nın rolü ne ise Türkiye'nin rolü de o olacak.https://t.co/0jrUiwNT37 pic.twitter.com/QJpQCSDPrr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2020

'Fransa, süreçlerin dışında kaldığı için barış çabalarını baltalıyor'

Çavuşoğlu, "Fransa yine olumsuz açıklamalarını sürdürüyor. Fransa'nın da esasen objektif ve dengeli olmadığı için süreçlerin dışında kalıyor ve Ermenistan'ı destekleyerek barış çabalarını baltalamaya çalışıyor. Ermenistan anlaşmaya uymalı. Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi bozarlarsa bedelini öderler" ifadelerini kullandı.

"Açılacak Nahçıvan koridorundan herkes faydalanır"

"Burada barış olursa, Azerbaycan toprakları geri verilirse, koridor açılırsa bundan herkes faydalanır" diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok kim yararlanacak bölge ülkeleri, Ermenistan da yararlanacak. Açılacak Nahçıvan koridorundan Azerbaycan vatandaşları da yararlanacak, herkes de bu nimetlerden faydalanır."