Avrupa'nın bir çok ülkesi gibi İngiltere de Koronavirüste ikinci dalganın pençesinde.

1 milyon 233 bini aşkın toplam vaka sayısı ile ile dünyada 8'inci sıraya oturan ülkede, 5 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Önlemler artırılırken, bir yandan da gözler aşıyla ilgili gelişmelerde.

Kraliyet ailesi ilk grupta değil

Koronavirüs aşısının planlamasına göre, aşı dağıtımında siyasi hiyerarşiye öncelik verilmeyecek.

94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri de buna dahil.

Korona aşısı bulunup İngiltere'ye ulaşsa dahi, ilk dozlar onlara yapılmayacak.

Protokole göre grup grup sıralama yapıldı. 1'inci grupta bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlar var.

94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, yaşı sebebiyle, ikinci öncelikli grupta.

Prens Charles, öncelik sıralamasında 4'üncü. Başbakan Boris Johnson 9'uncu. Prens William ise 11'inci grupta.

Aşı çıkmadan tartışmalar başladı

Aşı bulunup, dağıtım önceliği belirlense de İngilizler, kendilerine yetecek doz kalmayacağından endişe duyuyor.

Büyük şirketlerin personelini işe geri döndürmek için doğrudan üreticiden aşı alacağı,bu yüzden aşı sayısına sınırlama gelebileceği iddiası ortaya atıldı.

İngiliz Sağlık Bakanlığı ise tüm bu iddiaları yalanladı. Şirketler dahil hiç kimseye özel muamele yapılmayacağına dair güvence verdi.