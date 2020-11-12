AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Paris Barış Forumu'nda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına daha fazla katkı vereceklerini açıkladı.

AB Komisyonu'nun COVAX'a daha önce 400 milyon euro katkı sağlamayı taahhüt ettiğini anımsatan Von der Leyen, programa ilave 100 milyon euro daha fon sağlanacağını bildirdi.

COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz COVID-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.