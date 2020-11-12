İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle Napoli’deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki tuvalette bir COVID-19 hastasının yerde yatar vaziyette hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu. Söz konusu görüntüde diğer COVID-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.

Il Messaggero gazetesinin haberinde, ülkede infiale yol açan görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği belirtildi.

Campania Bölgesi’nde hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi’ne gittikleri ifade edildi.



Kuzeydeki Torino kentinde de İtalyan ordusu, Juventus Futbol Kulübü stadının çevresine sahra hastanesi kurdu.



Kentte daha önce de hastane kapasiteleri dolduğu için COVID-19 hastalarının kiliselere yerleştirildiği basına yansımıştı.

İtalya Tabipler Birliği, ülkede topyekun karantina uygulamasına gidilmesi çağrısı yapıyor.

Salgının ikinci dalgasına diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç giren İtalya'da vaka sayıları son bir ayda hızlı şekilde yükseldi. Ülkede dün 32 bin 961 yeni vaka kaydedilirken, salgının başladığı şubattan bu yana COVID-19 bulaşanların sayısı 1 milyonu aştı ve ölü sayısı da 43 bine yaklaştı.