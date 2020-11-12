South China Morning Post'taki habere göre, başkent Manila'da fırtına ve sellere neden olan Vamco tayfununda binlerce ev sular altında kaldı.

Yetkililer, Vamco tayfununun rüzgar hızının saatte 155 kilometreye ulaştığını belirterek, Manila'da en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

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Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, devlet kurumlarının Vamco tayfunundan etkilenen bölgelere yardım ulaştırma konusunda görevlendirildiğini bildirerek, tahliye edilenlere barınak sağlanacağını, maddi, manevi gereken yardımların yapılacağını söyledi.

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni tayfununda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Ülkeyi ekim sonunda vuran Molave tayfununda da 22 kişi yaşamını yitirmiş, 15,2 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.