Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 21 bin 608 artarak 1 milyon 858 bin 568'e, sağlığına kavuşan sayısı da 18 bin 811 artışla 1 milyon 388 bin 168'e ulaştı.

Ülkede virüs nedeniyle 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 32 bin 32'ye yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yeniden yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 5 bin 997 artarak 491 bin 542'ye, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 71 artışla 7 bin 573'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 591 bin COVID-19 testinin yapıldığını ve böylece şimdiye kadarki test sayısının 66 milyon 700 bini geçtiğini bildirdi.