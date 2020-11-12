Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Aliyev: Ermenistan tazminat ödeyecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.
Aliyev, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaret etti.
Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve kabirleri yerle bir ettiğini söyleyen Aliyev, bunlara ilişkin görüntüleri paylaştıklarını ifade etti.
Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Ermenistan tazminat ödeyecek" dedi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:51
Son Haberler
- 13:24
- 13:20
- 13:09
- 13:01
- 13:14
Sıradaki Haber
Kumaş maskenin çift yönlü koruma sağladığı tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz