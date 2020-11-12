Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camii'nin dış cephesine ve yanında bulunan çay ocağının camına yazılar yazıldı.

Cami derneği Başkanı Şinasi Yaşar, din görevlisinin sabah namazına geldiğinde caminin hemen yanında bulunan çay ocağının camlarındaki yazıları fark ettiğini söyledi.

Olaya ilişkin tutanak tutması için polisin gelmesini beklediklerini aktaran Yaşar, burada din, dil ve ırk gözetmeksizin yaşamaya çalıştıklarını ifade etti.

Aynı camiye 2. saldırı

Yaşar, bu saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini belirterek, "Belki görenler vardır. Bu, camimize ikinci saldırı. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Yaşar, bu yazıların silinebileceğini ancak kimsenin kendilerini yıldıramayacağını kaydetti.

Öte yandan Hamburg kentindeki Muradiye Camii'ne de ırkçı içerikli mektup gönderildiği öğrenildi.

Mektupta Müslümanlara, İslam’a ve Türklere hakaret içeren ifadelerin bulunduğu bildirildi.