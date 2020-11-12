Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail güçleri geçen ay 466 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA]
Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin geçen ay çoğunluğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'dan olmak üzere 466 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.
Batı Şeria'da 261, Doğu Kudüs'te 200, Gazze Şeridi sınırında da 5 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 63'ü çocuk, 16'sı kadın.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde hala 40'ı kadın, 170'i çocuk olmak üzere 4 bin 500'e yakın Filistinli bulunuyor.
Etiketler: İsrailSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:59
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