İsrail polisi, 22 yaşındaki Ammar Mefleh'e polise saldırdığı iddiasıyla müdahale etti, genç karşı çıktı. Orada bulunan Filistinliler de gence destek olmaya çalıştı.

Ancak ısrarcı olan polis, yaka paça tutuğu genci bırakmadı ve bir süre arbede yaşandı.

İsrail polisi, elinden kurtulmak isteyen Filistinli gencin üzerine yakın mesafeden ateş açtı.

Ammar Mefleh, İsrail kurşunuyla can verdi.

Filistin Kızılay'ı, olay yerinde sağlık müdahalesine İsrail ordusunun izin vermediğini duyurdu.

"Soğukkanlı infaz"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisinden açıklama yapıldı.

Olay, "soğukkanlı infaz" olarak tanımlandı.

"Bu infazlar İsrail hükümetinin resmi politikası haline geldi." denildi.

Türkiye'den tepki

İsrail şiddetine Türkiye de tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğu vurgulandı, yargısız infazlar şiddetle kınandı.

Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması konusunda çağrıda bulunuldu.