Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 07:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece doğum günü partisi
[Fotograf: DHA]
Afrika'daki Seyşeller yönetimi, dünyanın en yaşlı kaplumbağası olan Jonathan’ın 190’ıncı doğum günü sebebiyle 3 günü kutlama yapacaklarını açıkladı. Dev kaplumbağanın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmiyor.
St. Helena Valiliği, dünyanın en yaşlı kaplumbağası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen Jonathan’ın, 190’ınıncı doğum gününü 3 günlük etkinliklerle kutladıklarını duyurdu.
Jonathan’ın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmediği için yaşının 190’dan fazla olduğu öngörülüyor.
Jonathan’ın gözlerinde katarakt olduğu için görme duyusunu kaybettiği, bunun yanında koku duyusu da kaybolduğu için veteriner tarafından elle beslendiği ifade edildi.
Etiketler: Afrika
Sıradaki Haber
İsrail uçakları, Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz