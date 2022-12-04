St. Helena Valiliği, dünyanın en yaşlı kaplumbağası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen Jonathan’ın, 190’ınıncı doğum gününü 3 günlük etkinliklerle kutladıklarını duyurdu.

Jonathan’ın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmediği için yaşının 190’dan fazla olduğu öngörülüyor.

Jonathan’ın gözlerinde katarakt olduğu için görme duyusunu kaybettiği, bunun yanında koku duyusu da kaybolduğu için veteriner tarafından elle beslendiği ifade edildi.