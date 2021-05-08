İşgal altındaki Batı Şeria’da ikamet eden binlerce Filistinli dün sabah erken saatlerden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu.

Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

İsrail polisi saldırdı: Yaralı sayısı 200'ü geçti

Akşam saatlerinde İsrail polisi cemaate saldırdı. Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale etti.

Gaz bombalarına rağmen bir grup Filistinli namaz kılmaya devam etti.

Öte yandan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

İsrail polisi yüz ve göğüs bölgesini hedef aldı

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

TRT Haber Ekibi de oradaydı. Yaşananları canlı yayında, müdahale için hazır bekleyen İsrail tomalarının önünden aktardı. İsrail polisinin, namaz kılanlara gaz bombasıyla saldırdığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısında yaralanan AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, olay anını @trthaber'e anlatıyor. https://t.co/dAtXNOBXph — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021

İsrail'in namaz kılanlara gaz bombası attığı anlar

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif’te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisine avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı muhabiri de yaralandı

Olay sırasında Anadolu Ajansı ekibi de oradaydı. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısında yaralanan AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, olay anını @trthaber'e anlatıyor. https://t.co/dAtXNOBXph — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021

Hafif yaralanan Boyraz’a olay yerinde müdahale edildi.

Saldırıya uğrayan Rus kameraman yere yığıldı

İsrail polisinin basın mensuplarına yönelik saldırısı bununla son bulmadı. Rus haber ajansı Ruptly kameramanına canlı yayın sırasında saldırdı. Saldırıya uğrayan kameraman yere yığıldı.

Kliniği de hedef aldılar

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın içindeki kliniğe dahi saldırdı. Sağlık çalışanlarını ite kaka klinikten uzaklaştırdı, kliniği dağıttı.

Saldırıya tepki yağdı

Saldırıya Türkiye'den tepki yağdı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadı. Filistin'in yanındayız mesajı verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptıkları açıklamalarla İsrail'in saldırısına sert tepki gösterdi.

Şeyh Cerrah Mahallesinde de olaylar sürüyor

Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinliler, kendilerine destek verenlerle, evlerinin önünde iftar sofrası kurmuş daha sonra Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğramıştı.

Bugün de mahallede İsrail polisi, Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine karşı barışçıl bir gösteri yapan İsrail meclisindeki Arap milletvekillerine saldırıda bulundu.

Mahalle İsrail polisince ablukaya alınmış durumda.

ABD'den açıklama: Derin endişe duyuyoruz

Öte yandan ABD'den Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilerin yerinden edilmesiyle ilgili açıklama geldi.

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

"Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Porter, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.