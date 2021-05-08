Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Saldırılarda 100'den fazla Filistinli yaralandı.

Saldırılara Türkiye'den tepki yağdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama ile saldırılar şiddetle kınandı. Açıklamada şöyle denildi:

"İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz."

"İsrail Hükümetini saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyoruz"

"Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, sözkonusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz."

"Türkiye Filistin halkına destek vermeye devam edecek"

"Bugün Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alınmış olup, Türkiye Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edecektir."