Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir" paylaşımnda bulundu.