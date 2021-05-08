Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 00:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İsrail'e tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları değerlendirdi. Oktay, sosyal medya paylaşımında İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.
Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir" paylaşımnda bulundu.
İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir.Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 7, 2021
Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum.Derhal durdurulmalıdır
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Kudüs Mescid-i Aksa Sosyal Medya
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