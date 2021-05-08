Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'da yaşananlara tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu,"İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum” dedi.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 7, 2021
Etiketler: CHP Filistin Devleti İsrail Kemal Kılıçdaroğlu
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