İsrail polisi Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terketmelidir" dedi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz.



Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir.



Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 7, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden "İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz.



İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez.



Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 7, 2021

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası camia'ya İsral'i durdurma çağrısı yaptı.

Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir.



Yeter artık!

Bu saldırganlık sadece işgalci İsrail’in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail’i durdurmalıdır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) May 7, 2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara yönelik "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız" açıklamasında bulundu.