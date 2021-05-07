İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Saldırıya Türkiye'den tepki yağdı.
İsrail polisi Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.
Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terketmelidir" dedi.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 7, 2021
Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir.
Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden "İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 7, 2021
İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez.
Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası camia'ya İsral'i durdurma çağrısı yaptı.
Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) May 7, 2021
Yeter artık!
Bu saldırganlık sadece işgalci İsrail’in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail’i durdurmalıdır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara yönelik "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız" açıklamasında bulundu.
İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 7, 2021
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