Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 20:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Varank'a 2. doz yerli aşı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüse karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koronavirüs'e karşı yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptırdı.
Bakan Varank, "Biz aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının ikinci dozunu yaptırdı.https://t.co/3xEbAHPRDT pic.twitter.com/jVK3qRGYwQ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021
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