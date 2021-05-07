Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin yardım elini Barış Pınarı bölgesine uzatmaya devam ediyoruz. 7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı ve yaşlılara sağlık taraması yapılırken çocuklara da kıyafet dağıtıldı."
Ülkemizin yardım elini Barış Pınarı bölgesine uzatmaya devam ediyoruz. 7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı ve yaşlılara sağlık taraması yapılırken çocuklara da kıyafet dağıtıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/xAJEP7u2Im— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı
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