Türkiye, denizlerdeki gücünü yerli savunma teknolojileriyle artırıyor.

Bu kapsamda hazırlanan ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracının kontrol testleri tamamlandı.

Mavi Vatan'ı koruyacak silahlı insansız deniz aracı SİDA'yı ilk kez TRT Haber ekibi görüntüledi.

Şu anda botun insansız olarak operasyona hazır olduğunu söyleyen Tersane Genel Müdürü Utku Alanç, "Önümüzdeki günlerde harp başlıklı füze atışını da tamamlayarak projemizin artık tam anlamıyla operasyona hazır hale geldiğini duyuracağız" dedi.

Karadan kontrol edilebiliyor

Yeni muhafız SİDA, Antalya Serbest Bölge'de uzun çalışmanın sonucunda üretildi.

400 kilometre menzile sahip araç saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Dr. Erdal Torun da yaptığı açıklamada, "Temel konseptleri ihtiva eden otonom sürüşü komuta kontrol yazılımlarını ve akıllı bir yapıya kavuşmuş bir şekilde geleceğe yönelik bütün ihtiyaçlara yön verecek bir şekilde geliştirilmiştir."

ULAQ adı verilen SİDA, uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlarda taşınarak istenildiği zaman denize indirilebiliyor.

Üzerindeki füzeler 8 kilometre uzaklıktaki hedefli tam isabetle vurabiliyor.

SİDA'nın karadan kontrolü sahil kontrol istasyonundan yapılabiliyor. İstasyonun içinde bir kaptan, bir de nişancı konsolu yer alıyor.

Testleri başarıyla tamamlanan SİDA için seri üretim aşamasına geçilmesi planlanıyor.

İlk aşamada 50'nin üzerinde aracın suya indirilmesi hedefleniyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Levent Çakır