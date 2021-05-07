Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Pençe Operasyonları'nda tespit edilen mağara imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonları'nda tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatla tuzaklanan el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından imha edilen mağara ve mühimmatın görüntülerini paylaştı:
"Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi."
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z1KK9K7buP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz