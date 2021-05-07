Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in yakalanması için Arnavutluk Emniyeti de özel ekip kurdu.

Operasyon sır gibi saklanıyor. Baskın yapılan adresleri, gözaltına alınan isimleri, Türk ve Arnavutluk heyeti dışında kimse bilmiyor.

Cevapsız çağrılar, aramalar, görüntülü konuşmalar...

Her biri deşifre edildi. Cevapsız çağrılar, karşı tarafa verilen bir sinyal niteliğindeydi. Özer’in Tiran’a kaçmasının ardından devam eden iletişim trafiğinin tamamı tespit edildi.

Kimlerle görüştüğü belirlendi

İlk IP tespitinin Hotel Mondial’den olduğu ortaya çıkmıştı. İkinci tespit ise Pazari Ri’deki bir eve ait. Özer'in bir süre saklandığı bu iki noktada kimlerle görüştüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince belirlendi.

Arnavutluk sınırları içinde gözaltına alınan isimlerin tamamı Tiran Emniyetine getiriliyor. Sorgulamalar, ifade alım işlemleri bu noktada gerçekleştiriliyor. Yani Faruk Fatih Özer de yakalandığı anda Tiran Emniyetine getirilecek ve tüm işlemleri burada yapılacak.

Faruk Fatih Özer’in kaçış planını yaptığı E.H. adlı Arnavutluk vatandaşı da aranıyor. Zanlının, 2017’de kapatılan bir telekomünikasyon firmasının ortaklarından olduğu ortaya çıktı.

İlk kez TRT Haber’in ulaştığı fotoğraf karesinde Özer’in yanında bir başka Arnavutluk vatandaşı görülüyordu. Kaçış planı içinde etkin rol oynadığı, ulaşımı sağladığı belirlenen o kişi de arananlar arasında.

4 ülkede devam eden operasyonda, Türk polisi de Interpolle işbirliği içinde çalışmalarını yürütüyor.

Kamera: Hayrettin Kavi