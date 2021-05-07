Koronavirüsle mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde muafiyet kapsamındaki çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi 12 Mayıs Cuma 00.00'a kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Çalışma İzinleri Görev Belgeleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

İzin belgesi için 9,5 milyona yakın başvuru yapıldı

Tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibarıyla 9,5 milyona yakın başvuru neticelendirildi ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendi.

Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00’a kadar uzatıldı.