Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nin çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemizde azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleri ile bir araya gelerek yaptığımız iftarda özellikle herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatını buldum. Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak beni ayrıca memnun etti. Demir Kilise'yi onlarla birlikte Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de Süryani Cemaati'ne ait temelini attığımız kilise var. Orası da bir yıl içinde bitecek açılışını yapacağız.

"Eylül-ekim aylarına yetiştirmeye planladığımız çalışma ile yerli aşımızı yapacağız"

(Aşıda fikri mülkiyet haklarının kaldırılması) İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır. Biz nasıl ki, Çin aşısı ile sürece başladık, bunun dışında Almanların ürettiği aşıdan istifade ediyoruz. Şimdi de, Rus aşısı Sputnik V ile alakalı da sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Çok ciddi oranda aşıyı ülkemize alacağız. Sonra Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Ülkemizde de ciddi bir çalışma var. Eylül-ekim aylarına yetiştirmeye planladığımız bu çalışma ile yerli aşımızı yapacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkıyla tarihten gelen bu birlikteliğimizi yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz. pic.twitter.com/Sznapo7eY7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021

"Tarihten gelen bu birliği yeniden kazanmak gayreti içindeyiz"

Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Mısır halkı ile Türk milletinin tarihe dayalı olan bir birlikteliği var. Biz düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısır halkı ile olan bu birlikteliği yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz. Mısır halkını, Yunan halkı ile birlikte görmek bizi üzer. Bunu da daha önce söylemiştim. Yeni süreç başladı ve bu süreç içerisinde önce istihbarat birimlerimiz görüşmeye başladılar, Dışişleri görüşmeye başladı bunu genişleterek devam ettireceğiz.

[Yeni anayasa çalışmaları]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz. pic.twitter.com/oJCCjsEIQS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021

"Yeni anayasayı inşallah çıkarmak istiyoruz"

Yeni Anayasa ile alakalı olarak bizim Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerde zaten birçok meseleyi ülkemizin meselesini görüşme imkanı buluyoruz. Yeni anayasa ile ilgili de görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük, konuştuk. Onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar. Bizim hazırlığımız da bitmek üzere bittiği anda biz de yaptığımız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefetle de paylaşacağız. Yeni anayasayı inşallah çıkarmak istiyoruz.