Türkiye'nin kademeli hava savunma sistem ailesi HİSAR genişliyor. Alçak irtifa tehditlerine karşı kullanılacak olan HİSAR-A+ envantere girmeye hazır.

TRT Haber 3 HİSAR-A+ ilk kez bir arada görüntüledi.

HİSAR-A+ 3 Mayıs 2021'de muayene ve kabul faaliyeti kapsamında Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen atışta yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla vurmuştu.