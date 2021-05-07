Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 12:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HİSAR-A+ envantere girmeye hazır
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye'nin kademeli hava savunma sistem ailesi HİSAR'ın alçak irtifa tehditlerine karşı kullanılacak olan versiyonu HİSAR-A+'yı TRT haber görüntüledi.
Türkiye'nin kademeli hava savunma sistem ailesi HİSAR genişliyor. Alçak irtifa tehditlerine karşı kullanılacak olan HİSAR-A+ envantere girmeye hazır.
TRT Haber 3 HİSAR-A+ ilk kez bir arada görüntüledi.
HİSAR-A+ 3 Mayıs 2021'de muayene ve kabul faaliyeti kapsamında Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen atışta yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla vurmuştu.
Türkiye'nin kademeli hava savunma sistemi ailesi HİSAR genişliyor. Alçak irtifa tehditlerine karşı kullanılacak olan 3 HİSAR-A+’yı @trthaber ilk kez görüntüledi.https://t.co/Y4VWlmKXAb pic.twitter.com/DlcUEbtEfp— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021
Etiketler: Savunma Sanayii Son Dakika
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