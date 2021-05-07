Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2021
Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu. pic.twitter.com/MRkrn1gHZY
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