MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.