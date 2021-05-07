MHP, 4 kısım ve 100 maddelik taslağını hazırladı. Siyasi partilerde yeni anayasa mesaisi hız kazandı. MHP'nin hazırladığı metni önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından diğer partiler istişare edecek.

AK Parti'nin yeni anayasa taslağı hazırlıkları ise hızla devam ediyor. Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığındaki "Anayasa bilim kurulu" bu çalışmaları yürütüyor.

Hazırlıkların bayram sonrası tamamlanması ve taslak metnin kısa sürede ortaya çıkması bekleniyor.

Siyasette gündem yeni anayasa

Cumhuriyet Halk Partisi, anayasa değişikliğinin ilk etapta elzem olmadığını düşünüyor.

CHP'ye göre öncelikli ihtiyaç erken seçim ve sistem değişikliği..

Yeni anayasayı bir erken seçim sonrası yeni Meclis'in yapması görüşü hakim.

İyi Parti’nin çalışması tamamlandı

Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı İyi Parti güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde çalışıyor.

Çalışma partinin hukukçu kurmayları tarafından hazırlandı, milletvekilleri ile istişare edildi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, sistem çalışmasını Ramazan Bayramı sonrası ilk grup toplantısında açıklayacak.

