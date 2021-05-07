İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'in kamusal olaylarda ses ve görüntü kaydı alınmasını düzenleyen genelgesine ilişkin konuştu.

Anayasa ve demokrasi ihlalinin söz konusu olmadığını belirten Soylu, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği vurgusu yaptı.

"Kanun, kural ne diyorsa biz onu uygulamaya çalışıyoruz"

Polisle ilgili binlerce soruşturma yaptıklarını, bunların hiçbirini kamera ile yapmadıklarını, devletin bu noktada uzun yıllardan beri bir sisteminin olduğunu anlatan Soylu, "Kanun, kural ne diyorsa biz onu uygulamaya çalışıyoruz. Bunun basın özgürlüğüyle herhangi bir ilgisi yoktur. Bu bir polisin veya bir kamu görevlisinin kendini ifşa etmeye çalışan, kişisel verilerini ihlal etmeye çalışan birisine yönelik 'Yapma kardeşim' deme hakkıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu'na tepki

24 TV'ye konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eleştirilere de cevap verdi. Bakan Soylu, "Bu, adaleti ortadan kaldırır' diyor Kılıçdaroğlu. Nasıl kaldırır, yanına kadar gelip kamera çekmeden bugüne kadar adalet yok muydu? Felaket itibar suikasti yapıyorlar. Yöneticileri itibarlı insanları ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasal girişimdir”

Bakan Soylu, Anayasa'nın 20'nci maddesinin herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına sahip olduğunu, kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceğini, genelgede de bunu hatırlattıklarını söyledi.

Alkol satışı yasağı tartışması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde alkol satışı yasağı tartışması da vardı. Vatandaşın yüzde 78'inin bu karara destek verdiğini söyledi.

"Alkol meselesi kendiliğinden çıkmış bir iş değil. Biz yaklaşık iki ay gibi bir süre Avrupa'yı hep takip ettik. Onlar bizden biraz daha önce oldular. Biz biraz da onları takip ederek, nasıl kapanıyorlar, nasıl adım atıyorlar, hangi tedbirleri alıyorlar... Bütün bunlar bizim için örnek oldu, öğretici oldu. Bunu açıklıkla söylemek gerekir. Kendi tecrübelerimizle bunları pekiştirdik. İstişarelerimizi yaptık ve bir kendimize yol haritası belirledik."

Bakan Soylu, "Siyasallaştırmaya gerek yok bunu, ideolojik bir tavır ortaya koymaya gerek yok" dedi.

Tam kapanma süresi uzayacak mı?

Soylu,"Tam Kapanma 19 Mayıs'a kadar sürecek mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz"

İmamoğlu'na soruşturma iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı iddiasıyla ilgili konuşan Soylu, "Bir, burada kişiye özel durum söz konusu değildir. İki, burada bir soruşturma söz konusu değildir. Kimse ayrıcalıklı değildir" açıklamasını yaptı.