Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına katılan askerlerin görüntüsünün yer aldığı bir video yayınladı.

Videoda, fırtınalı havada Mehmetçik gözetleme yaparken, peş peşe düşen ve gökyüzünü aydınlatan yıldırımlar görülüyor.

Kahraman ve fedakâr Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fv97EM5x3J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021

Milli Savunma Bakanlığı, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonların devam ettiğini belirtti.

Video, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz" notuyla paylaşıldı.