Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcularla iftarda buluştu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporcular ile iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda buluştu.
[Fotoğraf: AA]
Çankaya Köşkü'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
Yemeğe boks, eskrim, jimnastik, güreş, halter ve tekvando branşlarında madalya kazanan şu sporcular katıldı:
"Büşra Işıldar, Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Adem Asil, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Sümeyye Kentli, Berfin Altun, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün."
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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