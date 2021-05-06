Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye İspanya'ya set vermedi
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. tur ikinci maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz’de düzenlenen şampiyonada milli takım karşılaşmayı 25-16, 25-17, 25-20 set sonuçlarıyla kazandı.
Milli takım ilk maçında Avusturya’yı 3-2 mağlup etmişti. Milliler, gruptaki son maçında 7 Mayıs Cuma günü TSİ 22.00’de Portekiz ile karşılaşacak.
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