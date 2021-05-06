Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu
Spor dünyasında büyük prestije sahip Laureus Ödülleri dağıtıldı. Yılın sporcuları tenis branşından seçildi. Erkeklerde Rafael Nadal, kadınlarda ise Naomi Osaka yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.
2000 yılından beri dağıtılan ve spor dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu.
Tören, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak Sevilla'nın ev sahipliğinde yapıldı.
Yılın sporcuları tenis branşından seçildi. Erkeklerde Rafael Nadal, kadınlarda ise Naomi Osaka yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.
Yılın en iyi takımı ödülünü geçtiğimiz yıl futboldaki tüm kupaları kazanan Alman ekibi Bayern Münih aldı.
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