2000 yılından beri dağıtılan ve spor dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

Tören, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak Sevilla'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Yılın sporcuları tenis branşından seçildi. Erkeklerde Rafael Nadal, kadınlarda ise Naomi Osaka yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi takımı ödülünü geçtiğimiz yıl futboldaki tüm kupaları kazanan Alman ekibi Bayern Münih aldı.

