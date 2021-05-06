Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milliler Avusturya’yı rahat geçti
Türkiye 16 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. etabındaki ilk maçında Avusturya’yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya’nın Maribor kentinde düzenlenen 2. etaptaki ilk maçında milli takım, karşılaşmayı 16-25, 22-25, 22-25 set sonuçlarıyla kazandı.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Mayıs Cuma günü TSİ 17.00’de Portekiz ile karşılaşacak.
Statü
Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. etapta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.
2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde yapılacak.
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