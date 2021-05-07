Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Ylva Johansson'ı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson'ı kabul etti.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezindeki (GAMER) görüşmeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson birlikte geldi.
Johansson'ın "Şeref Defteri"ni imzalamasının ardından, heyetlerle toplantıya geçildi.
Bakan Soylu'ya toplantıda, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve İsmail Çataklı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir eşlik etti.
Etiketler: AB İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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