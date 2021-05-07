Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belaruslu mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
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