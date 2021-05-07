İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'deki mesaisini anlatan kitabı yayımladı. Kitaba "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adı verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın linkini sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik" sözlerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkınan koşan yorulmaz. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmayız" sözlerinin işitildiği bir video yer aldı.