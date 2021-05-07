Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 17:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-7 Operasyonu" kapsamında, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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