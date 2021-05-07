Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinde hasada katılan Pakdemirli, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, midyenin doğada kendiliğinden yetişen bir canlı olduğunu anlattı.

Pakdemirli, kıyı balıkçılarına bir de müjde verdi:

"Buradankıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz."

Midye hasadında Bakan Pakdemirli'ye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer eşlik etti.