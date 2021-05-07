Bakan Karaismaioğlu, TRT Haber özel yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayatın ve yaşamın olduğu her yerde var olduklarını belirten Karaismailoğlu, ülkenin her yerini birbirine bağlayıp vatandaşa kaliteli hizmetler yapmak istediklerini ifade etti.

-Kanal İstanbul'da ilk kazma ne zaman vurulacak?

-İkizdere'deki tartışmalara ne diyor?

-Artan internet kullanımı siber saldırıları da artırdı mı?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merak edilen soruları @trthaber’de yanıtlıyor. https://t.co/LVT2Xtx6Kt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021

Kanal İstanbul'un en önemli projeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, projenin uzun süredir ülke gündeminde bulunduğunu, "hiçbir şey yapılmadı" algısının doğru olmadığını kaydetti.

"Alternatif su yolu Kanal İstanbul olacak"

Karaismailoğlu, 2053'ün, 2071'in ve ülkenin 100 yıllık planlarını yaptıklarını dile getirerek, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi projelerin güç ve vizyon istediğini ifade etti.

Karadeniz'in artık ticari bir göl olmaya başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, İstanbul'dan geçen gemi sayısının 50 bini bulduğunu bildirdi.

Gemi hacimlerinin büyüdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, bunu kaldıracak yapıya ihtiyaç olduğunu, İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş için sadece 25 bin gemi geçişinin olması gerektiğinin altını çizdi.

İlerleyen zamanlarda İstanbul'dan bu gemilerin geçemeyeceğine işaret eden Karaismailoğlu, "Beklemeye başlayacak ve sıra olacaklar. Alternatif bir su yolu Kanal İstanbul olduğu için burayı kullanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

- Kanal İstanbul’un maliyeti ne kadar olacak?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olacak. 80 milyar dolar gibi bir rakamla hiç alakası yok.https://t.co/3pJYds9GSm pic.twitter.com/KMcGbKetMp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021

"Kaybedeceğimiz su havzasının daha fazlasını 2 barajla kazandıracağız"

Lider ülke olmak için Kanal İstanbul'un olmazsa olmaz olduğunu, eşi benzeri olmayan boğazlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız, 6 köprümüz var. 6 köprünün maliyeti 1,4 milyar dolar olacak. Yapım sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlayacak. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak. Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak. Bu projeyle ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı projelerinden biri olacak. En az 5 yıl sürmesi gerek bir proje gibi gözüküyor. İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız."

Karaismailoğlu, projenin 200'e yakın bilim adamıyla hazırlandığını belirterek, karşı çıkan zihniyetin birinci boğaz köprüsünün de yapılmamasını istediğini anımsattı.

Yeşil alanların dışarıda kaldığını, hiçbir yeşil alanın zarar görmeyeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını yeni yapacağımız 2 barajla çok daha fazlasını İstanbul'a kazandıracağız. İstanbul'u susuzlukla tanıştıran, çöle döndüren CHP, bize su konusunda dersi vermeye çalışıyor. 24 saat akan gürül gürül akan bir suyu kazandıran, barajlar yapan AK Partiye bunu söylemek onların hiç haddine değil." ifadelerini kullandı.

İkizdere'deki taş ocağı

Rize Lojistik Limanı 30 farklı sektörde 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bölgesel kalkınmaya önem veriyoruz. Bu limanı da yapmamız için denize uygun taş bulmamız lazım. 10 farklı yerde inceleme yapıldı. En uygun yerin bu bölge olduğu gösterildi.

-Liman inşaatı için neden İkizdere seçildi?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bölgedeki taşın özellikleri bakımından ve limana yakınlığı bakımından İkizdere seçildi. pic.twitter.com/K5nijJDf7Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021

Maalesef yanlış dezenformasyonlar var. Biz sadece liman için oradan taş alacağız. Maden arama iddiaları doğru değil. Bölge halkıyla konuşuyoruz. Orada etkilenen 10 ağaç olursa yerine 100 ağaç dikeceğiz. Bazı marjinal gruplar bölgeyi karıştırmak için yanlış bilgi yayıyorlar. Bu bölgeye yapılacak bir yatırımın düşmanlığıdır. Bölge halkının geleceğin için, bölge halkının ekonomisine katkı vermek için geliştirilmiş bir proje.

Hızlı tren projeleri

Anadolu'nun her tarafında bir projemiz var. Devam eden projelerimiz de var. İşlerimizin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Yolların güvenli ve konforlu hale getirmemizle trafik kazalarında azalma meydana geldi.

Demir yolu alanında önemli çalışmalarımız var. 102 kilometrelik Konya-Karaman hattını da işletmeye almak için testlerimiz başladı. Şu anda 3500 kilometrelik hızlı tren inşaatı var. Ülkemizin her yerini hızlı trenle buluşturacağız. Yerli ve milli trenin 2023'te seri üretimine geçeceğiz.

Köprülerin zarar ettiği iddiası

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027 yılında milletin malı olacak. Bunlar kendi kendine yeten projeler. Bu kadar büyük projeleri devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapıyoruz. Projelerin yüzde 82'i genel bütçe ile yapılıyor.

Avrasya Tüneli'nde pandemi sürecinde bile günlük 54 bin araç geçiyor. Avrasya Tüneli'nin yapılmasıyla 111 milyon saat tasarruf yapıldı. 4 yılda ekonomiye 6 milyarlık katkı oldu.

Yap-işlet-devret konusunda dünyanın en başarılı projelerini yapıyoruz. Bu durumu eleştirenler iyi niyetli olsalar projeleri saatlerce anlatırız.

Salgın döneminde internet kullanımı

Önümüzdeki aylarda 5B'yi fırlatma çalışmalarımız var. Salgın döneminde internet kullanımı yüzde 58 arttı. 2023 yılında her eve 100 mb internet verme hedefimiz var.

Siber saldırıları kim destekliyor?

Organize olan saldırılar da var bireysel olan saldırılar da var.

Bakanlık olarak şu anda 600 kilometre tünel işletmesi yapıyoruz. Ülkemizi ekonomik olarak dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz.