Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 251 bin 194 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısı 18 Nisan'dan bu yana ilk kez 300'ün altına indi, 278 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 210 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 529 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin COVID-19 aşılarına ilişkin sorularını cevaplandırdı.

İlmin tüm insanlığın ortak malı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığıyla alakalı böyle bir konuda 'Bunu biz öğrettik, dolayısıyla kimseye vermeyiz.' gibi bir mantık, anlayış yanlış bir yaklaşımdır. Onun için de biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık, bunun dışında Almanların ürettiği ki bir Türk olan Uğur Beylerin eşiyle beraber üretmiş oldukları aşıdan aynı şekilde istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı olarak Sayın Putin'le görüşmelerimizi yaptık, oradan da çok ciddi oranda bir aşı ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Böyle bir durum söz konusu."

Erdoğan, yerli aşı üretilmesine ilişkin yoğun bir çalışmanın olduğunu anımsatarak, "Eylül-ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Varank, yerli COVID-19 aşı adayının ikinci dozunu yaptırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı yerli imkanlarla geliştirilen, insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada Varank, platform çatısı altında geliştirilen VLP aşısının Faz-1, yani insan denemelerine geçildiğini anımsattı.

Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile aşı denemelerinin 38 gönüllüsü arasında olduklarını belirterek, "İlk aşımızı yaptırdık, şimdi de ikinci dozu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak önemli. Biz vatandaşlarımızı teşvik etmek ve bilim insanlarımıza ne kadar güvendiğimizi göstermek için gönüllü olmuştuk. O çağrımız yerini buldu. Hem bize hem hastanemize hem de TÜBİTAK'a aşı çalışmasında gönüllü olmak isteyen yüzlerce vatandaşımız başvurdu." dedi.

36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz COVID-19 aşısı yapıldı

COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs saat 22.35 itibarıyla ülke genelinde 14 milyon 437 bin 554'ü birinci doz, 10 milyon 129 bin 648'i ikinci doz olmak üzere 24 milyon 567 bin 202 Kovid-19 aşısı yapıldı.

36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.

Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti.

Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı iller

Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29,32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28,72 ile Çanakkale, yüzde 27,89'la Balıkesir, yüzde 27,63'le Sinop ve yüzde 26,97'yle Muğla izledi.

Bu şehirlerin ardından en az bir doz aşı yapılanların oranının yüzde 25'ten fazla olduğu iller sırasıyla Tunceli, Kırklareli, Giresun, Kastamonu ve Amasya olarak kayıtlara geçti.

Bu oran Tunceli'de yüzde 26,78, Kırklareli'nde yüzde 26,73, Giresun'da yüzde 26,59, Kastamonu'da yüzde 25,18 ve Amasya'da yüzde 25,16 oldu.

Böylece 10 ilin nüfusunun yüzde 25'ten fazlası aşılanmış oldu.

Aşılamada İstanbul, Ankara ve İzmir'deki durum

Nüfusu 4 milyon 394 bin 694 olan İzmir'de 980 bin 722 kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Nüfusunun yüzde 22,32'sinin aşılandığı İzmir, bu üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

5 milyon 663 bin 322 nüfuslu Ankara'da en az birinci doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 168 bin 522 oldu.

Ankara, yüzde 20,63'lük aşılama oranıyla bu 3 büyükşehir arasında ikinci sırada yer aldı.

Nüfusu 15 milyon 462 bin 452 olan İstanbul'da 2 milyon 432 bin 914 kişiye en az bir doz COVID-19 aşısı yapıldı. Böylece İstanbul, yüzde 15,73 aşılama oranıyla bu üç büyükşehir arasında son sırada yer aldı.

İstanbul'da tam kapanmada 344 bin 785 aileye 1100'er lira yardım yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanmadaki sosyal yardım programlarıyla 4-6 Mayıs tarihleri arasında 344 bin 785 aileye 379 milyon 263 bin 500 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, tam kapanma sosyal yardım programlarıyla 4-6 Mayıs tarihleri arasında hane başına 1100 TL, toplamda ise 344 bin 785 ailemize, 379 milyon 263 bin 500 TL ödeme yapıldı." bilgisini verdi.