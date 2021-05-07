Türkiye, Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Katar'ın da bu süreçteki çabalarının takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir."