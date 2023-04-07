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Dünya
AA 07.04.2023 20:35

İsrail ordusu Lübnan'dan gelen bir İHA'yı düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen ve İsrail hava sahasını ihlal eden bir İHA düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu Lübnan'dan gelen bir İHA'yı düşürdü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordu güçlerinin Lübnan'dan İsrail hava sahasına girdiği tespit edilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü kaydedildi.

Düşürülen İHA'nın türü ve kime ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'den ruhsatı bulunanlara silah taşıma çağrısı
İsrail'den ruhsatı bulunanlara silah taşıma çağrısı

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmıştı.

İsrail ordusu, dün Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail önce Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail önce Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı

Ordu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girilmesini yine engelledi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girilmesini yine engelledi

İsrail ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve olanlardan Hamas ile Lübnan hükümetini sorumlu tutmuştu.

Ardından İsrail ordusu eş zamanlı olarak Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

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İnsansız Hava Aracı (İHA) İsrail Lübnan
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